РИАМО - 19 ноя. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 15 декабря в Сергиевом Посаде будет введен запрет на въезд грузового транспорта массой выше 3,5 тонны в дневное время по проспекту Красной Армии, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Движение транзитного транспорта будет перепущено с проспекта Красной Армии на новую дорогу – Западный объезд», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, добавив, что в начале и в конце проспекта установят информационные щиты и предупреждающие дорожные знаки.

По его словам, ежедневно по проспекту Красной Армии проезжает порядка 25-30 тысяч автомобилей, что приводит к пробкам, создает шум и загрязняет воздух в центре города.

«Новая дорога, которую называют жители Западным шоссе, позволила связать южную и северную части Сергиева Посада и обеспечила выход в направлении Москвы без проезда через центральную часть города. К концу года из центра города исчезнут транзитные потоки в дневное время, что значительно улучшит транспортную доступность и экологию», – добавил министр.

Движение транспорта по третьему этапу объездной дороги запустили в середине ноября. Западное шоссе начинается от трассы М-8 «Холмогоры» и продолжается до Сергиева Посада (Московское шоссе) по направлению к селу Благовещенье. Движение по дороге осуществляется по четырем полосам, пропускная способность составляет 20 тысяч автомобилей в сутки.

В рамках реализации третьего этапа объезда построены дорога от улицы Загорского до Новоугличского шоссе, развязка на пересечении с Новоугличским шоссе, путепровод в районе Деулинского переезда и мост через реку Копнинку.