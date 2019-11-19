РИАМО - 19 ноя. Пять региональных компаний получили гранты правительства Московской области по 10 миллионов рублей на реализацию проектов в сферах науки, техники и инноваций, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Так, по итогам конкурсного отбора в 2019 году получателями грантов стали ООО «Флерова 11», ООО «Зеленые линии», ООО «Интеллектуальные решения», ООО «Тарис» и университет «Дубна».

«Гранты были выделены на проекты самой разной направленности – робототехника, разработка программного обеспечения, систем безопасности, автоматики и новых технологий. Суммарный объем инвестиций в эти проекты с учетом грантов, выделенных правительством Московской области, превысит 85 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Подмосковье — один из лидеров в сфере инновационной и научной деятельности. Правительство Московской области уделяет особое внимание поддержке и стимулированию этой сферы деятельности. Результат такой поддержки — за два года Московская область поднялась сразу на восемь позиций в рейтинге инновационного развития Высшей школы экономики и сейчас занимает шестое место. Рейтинг 2019 года был опубликован в начале ноября.

«По итогам 2018 года подмосковные предприятия выпустили инновационной продукции на 358 миллиардов рублей. Это стало возможным за счет акцентированной поддержки, которую областное правительство оказывает наукоемким производственным предприятиям. Технологичные компании в Подмосковье всегда могут рассчитывать на получение государственной поддержки на самых разных этапах своей деятельности», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.