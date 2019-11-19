РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 ноя. Старшеклассникам гимназии №17 города Мытищи рассказали о вреде курения в рамках профилактической акции «Здоровье – твое богатство», сообщается в Instagram-аккаунте ГБУЗ МО Мытищинская ГП №2.
«В ходе проводимой министерством образования с участием министерства здравоохранения Московской области межведомственной профилактической акции «Здоровье – твое богатство» врач–терапевт Центра здоровья ГБУЗ МО «МГП №2» Сергей Лоиков встретился со старшеклассниками Мытищинского МБОУ Гимназия №17 и прочитал им содержательную лекцию о вреде курения», - говорится в сообщении.
Акция «Здоровье - твое богатство» проводится ежеквартально в соответствии с планом мероприятий министерства образования Московской области, ГУ МВД России по Московской области, министерства здравоохранения Московской области. Целью акции является пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии