РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 ноя. Старшеклассникам гимназии №17 города Мытищи рассказали о вреде курения в рамках профилактической акции «Здоровье – твое богатство», сообщается в Instagram-аккаунте ГБУЗ МО Мытищинская ГП №2.

«В ходе проводимой министерством образования с участием министерства здравоохранения Московской области межведомственной профилактической акции «Здоровье – твое богатство» врач–терапевт Центра здоровья ГБУЗ МО «МГП №2» Сергей Лоиков встретился со старшеклассниками Мытищинского МБОУ Гимназия №17 и прочитал им содержательную лекцию о вреде курения», - говорится в сообщении.

Акция «Здоровье - твое богатство» проводится ежеквартально в соответствии с планом мероприятий министерства образования Московской области, ГУ МВД России по Московской области, министерства здравоохранения Московской области. Целью акции является пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек.