РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Сломанные качели починили на детской площадке на Колхозной улице в микрорайоне Железнодорожный Балашихи после обращения местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница микрорайона написала на портал жалобу на ненадлежащее состояние игровых элементов на детской площадке. Она отметила, что на площадке между домами №№3, 5 и 7 на Колхозной улице сломаны качели. Жительница просила решить эту проблему.

«Администрация Балашихи рассмотрела обращение по вопросу содержания детской площадки и ремонта качелей и сообщает, что администрацией по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по ремонту игрового элемента проведены. Спасибо за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа!» – сказала замглавы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.