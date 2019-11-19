РИАМО - 19 ноя. При сильном тумане, когда у человека может усилиться чувство тревоги, необходимо пить чай из травяных сборов, а также настраиваться на позитивное и оптимистичное настроение, кроме того, стоит носить одежду более спокойных или ярких тонов, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

В последние дни в Московском регионе образуются густые туманы, которые сильно ухудшают видимость. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными, в аэропортах отменяют рейсы. На 19 и 20 ноября в Подмосковье и Москве также объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана и гололеда.

«Вообще сейчас существует много отличных препаратов, которые смягчают ощущения тревоги. Но другое дело, что большинство из них может выписать только врач по рецепту, а я психолог. Но начинать, например, имеет смысл вообще даже не с препаратов, а с трав и травяных сборов. Поскольку есть травы, которые оказывают такое мягкое действие, например, мелисса, и есть, например, целые сборы», - сказал Шабшин.

Перед выходом из дома он посоветовал настраиваться на позитивный и оптимистичный настрой, а также на мобилизующий — для концентрации внимания на том, что все будет хорошо.

«Ну и стараться, когда вы дома, включать яркий свет, <…> чтобы компенсировать недостаток света. Возможно, выбрать какую-ту светлую одежду, купить аксессуары, предположим, оранжевый плед или подушку, а также можно одежду зелено-синего цвета», - добавил Шабшин.