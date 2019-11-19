РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 ноя. Новый комплект современного медицинского оборудования установлен в поликлинике №2 города Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте ГБУЗ МО Мытищинская ГП №2.

«Оснащение эндоскопического кабинета ГБУЗ МО «МГП №2» пополнилось комплектом современного медицинского оборудования, поступившего по региональной программе «Здоровье Подмосковья». Готовы к работе колоноскоп «OLIMPUS CF E3L» с осветительной приставкой «OLIMPUS CLK–4», а также автоматизированная моечная машина «Detro Wash», - говорится в сообщении.

Ранее в поликлинике №2 ввели в эксплуатацию новый аппарат УЗИ, который позволяет проводить пациентам широкий спектр диагностических исследований различных органов и систем с целью выявления патологических процессов, в том числе и на ранних стадиях развития заболеваний.