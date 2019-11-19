РИАМО - 19 ноя. Россиянка получила посылку из Китая, которую, по ее словам, она не заказывала, в ходе экспертизы установили, что внутри было почти 300 граммов наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Московской областной таможни в ходе оперативно-разыскного мероприятия «контролируемая поставка» обнаружили необычную посылку из КНР.

«В коробке находился фольгированный пакет, внутри которого обнаружили неизвестное порошкообразное вещество. Гражданка решила пояснить, что данную посылку она не заказывала, но решила получить, так как на ее номер телефона пришло уведомление о поступившей посылке», – говорится в сообщении.

Согласно заключению специалиста, порошок является наркотическим средством. Вес изъятого вещества составил 278 граммов. Возбуждено уголовное дело.