РИАМО - 19 ноя. Реализация масштабной программы по благоустройству предусматривает работы на 50 общественных территориях Подмосковья в 2020 году, также будет модернизировано уличное освещение, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В следующем году в Подмосковье планируется благоустроить 50 общественных пространств (в том числе пять победителей конкурса Минстроя - 2019) в 43 муниципальных образованиях – это пять площадей, пять набережных, восемь парков, 32 зоны отдыха, включая пешеходные зоны и скверы», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он отметил, что в рамках реализации программы в 2020 году также планируется устройство наружного освещения на 539 объектах в 47 муниципалитетах, из них: 433 улицы, 50 дворовых территорий, восемь скверов и 48 объектов архитектурно-художественной подсветки.

По словам Хайкина, в следующем году в рамках проекта «Светлый город» планируется модернизировать 13397 светильников наружного освещения и 6962 опоры с протяженностью линий наружного освещения в 436 километров .

В шести городских округах планируется установить архитектурно-художественное освещение на 48 объектах – Дмитровский городской округ, Зарайск, Клин, Коломенский округ, Сергиево-Посадский округ и Серпухов.

Помимо этого, сформирован адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году, он включается в себя 1338 дворов.

«Адресный перечень сформирован по итогам голосования на портале «Добродел» – 680 дворов, а также по обращениям жителей в органы государственной и муниципальной власти – 658 дворов», – отметил министр.

На 2020 год на формирование комфортной городской среды предусмотрено 14,7 миллиарда рублей, из них 2,2 миллиарда – из средств федерального бюджета.