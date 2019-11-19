РИАМО - 19 ноя. Деловая программа второго молодежного реставрационного форума «Наследие» пройдет в Москве с 21 по 22 ноября, в этом году участниками форума стали восемь команд из крупнейших столичных вузов, сообщил во вторник глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

«Вот, пожалуй, главная цель (форума «Наследие» - ред.), чтобы минимизировать количество молодых москвичей безразличных к нашей истории, к нашей архитектуре и готовить специалистов в разных отраслях городского хозяйства, но так или иначе знакомых с наследием, умеющих с ним работать и говорящих с ним на одном языке. Именно поэтому в прошлом году мы организовали такой конкурс, а в этом году уже более уверенно проводим его во второй раз», - сказал Емельянов в эфире телеканала «Москва 24».

Он уточнил, что деловая программа пройдет с 21 по 22 ноября. Мероприятие может посетить любой желающий.

«Любой человек, которому интересно, может прийти, посетить образовательную программу, проголосовать за один или другой проект, познакомиться с профессионалами, реставраторами, поговорить с ребятами», - добавил Емельянов.

По его словам, в форуме принимают участие восемь команд из крупнейших московских вузов, которые в том числе разработают концепцию по реставрационным работам комбината издательства «Правда», построенного в стиле конструктивизма.

Как уточняется на сайте форума, мероприятие проводится в два этапа. С июля по ноябрь проходили совместная разработка проектов, встречи с кураторами, экспертами, профессорами, представителями департамента культурного наследия Москвы. В рамках второго этапа в ноябре запланированы двухдневная деловая программа форума, презентация конкурсных работ, бизнес-игры, мастер-классы и прочее. Принять участие может любой желающий по предварительной регистрации.