РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Детская школа искусств (ДШИ) №6 в микрорайоне Заря Балашихи приобрела новые музыкальные инструменты, а также оборудование и методические материалы, сообщается на сайте администрации городского округа.

На обновление материально-технической базы было выделено более 6 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

«Для Балашихинской школы искусств приобрели новые музыкальные инструменты, а также оборудование и методические материалы. У нас появились 4 фортепиано, 1 скрипка, 5 балалаек и домр, а также 55 мольбертов и 55 планшетов, 12 натюрмортных стоек, 10 ламп дополнительного освещения. Также была закуплена и новая мебель – 11 банкеток для фортепиано, 55 ученических стульев, 40 складных стульев, 26 шкафов, 10 учительских столов, 15 парт, 2 экспозиционные витрины», - сказала директор детской школы искусств Маргарита Гринько.

Она добавила, что также в учреждение культуры поставили 3 интерактивных комплекта, состоящих из доски, проектора, ноутбука. Закуплено новое звуковое оборудование – вокальные радиосистемы, звуковые системы, микшерный пульт, усилители, микрофоны, гарнитуры, стойки для микрофонов. Также поставили новые учебники по сольфеджио, музыкальной литературе, истории изобразительного искусства.

По федеральному проекту «Культурная среда» в школе искусств также планируют приобрести 2 мобильных класса на основе планшетов и 6 скрипок.