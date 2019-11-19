РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 ноя. Во вторник в кафе «АндерСон» в Домодедове провели мастер-класс по лепке из соленого теста для детей из многодетных семей, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Сегодня (19 ноября - ред.) второй день Всемирной недели предпринимательства 2019 в городе Домодедово. Сегодня у нас проходит очень радостное мероприятие в одном из городских кафе. Это мастер-класс для детей, в частности, для детей из многодетных семей. Как видите, наша неделя очень разнообразна. Мероприятия проводятся не только для бизнеса, но и для всех слоев населения нашего города, потому что предприниматели стремятся быть открытыми и вносить вклад в общественную жизнь нашего города», - сказала координатор проектов Торгово-промышленной палаты городского округа Домодедово Юлия Шпакова.

Организатором мероприятия выступила Торгово-промышленная палата городского округа Домодедово. Мастер-класс детям провели сотрудники кафе. После занятия ребят ждало чаепитие.

Всемирная неделя предпринимательства – это международный проект, объединяющий 165 стран, направленный на формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательского потенциала. В Домодедово ВНП проходит в шестой раз. В рамках недели предпринимательства традиционно проводятся лекции от предпринимателей округа в старших классах домодедовских школ, тематические мероприятия для разных направлений бизнеса и обучающие мероприятия.