РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. Административная комиссия Подольска с начала текущего года вынесла более 15 постановлений за различные нарушения в микрорайоне Львовский и предотвратила более 40 правонарушений, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

«С начала 2019 года по настоящее время на территории микрорайона Львовский административной комиссией Подольска было вынесено более 15 постановлений. Всего предотвращено более 40 административных правонарушений», - говорится в сообщении.

За ненадлежащее состояние или содержание нежилых зданий и сооружений административная комиссия вынесла семь постановлений, в том числе гаражно-строительным кооперативам, два - за нарушение тишины и покоя граждан, три - за создание помех для вывоза мусора и уборки территории; одно - за парковку автомобилей, предназначенных для перевозки грузов на дворовых территориях.