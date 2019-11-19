РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Второй подъезд многоквартирного дома №9 на улице Пионерской в микрорайоне Железнодорожный Балашихи занял первое место в конкурсе «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Подъезд занял первое место в номинации «Лучший отремонтированный подъезд в домах средней этажности». Дом обслуживает управляющая компания «Квартал 2005».

«Уже более 10 лет мы вкладываем в ремонт каждого подъезда частичку души и стараемся сделать их оригинальной частью дома и скрасить однотипность планировки яркими деталями. В результате количество отремонтированных подъездов значительно увеличилось, а также улучшилось качество, так как сами жители стали принимать участие в ремонте, оказывать посильную помощь», - сказала директор управляющей компании Нина Титова.

Она добавила, что в номинации «Лучший отремонтированный подъезд низкой этажности» третье место занял второй подъезд дома №27 по улице Новой в микрорайоне Железнодорожный.

Призеров определили путем голосования на портале «Добродел». В подъездах-победителях установят камеры видеонаблюдения.