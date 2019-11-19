РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 ноя. На публичных слушаниях в подмосковных Котельниках утвердили схему теплоснабжения,говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

18 ноября в ДК «Белая Дача» прошли публичные слушания по проекту «Схема теплоснабжения городского округа Котельники на период с 2019 до 2034 года», на которых рассмотрели проект.

«В представленном проекте схемы теплоснабжения учтены положения генерального плана города и отчеты эксплуатирующих организаций в сфере теплоснабжения. Также в схеме выполнен анализ возможности удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, представлены мероприятия для обеспечения надежного теплоснабжения и экономического стимулирования развития системы теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий», - говорится в сообщении.

По результатам публичных слушаний, проект «Схемы теплоснабжения городского округа Котельники Московской области на период с 2019 до 2034 года» одобрен. Его направят на утверждение в министерство энергетики Московской области.