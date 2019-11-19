РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 ноя. Пять жителей подмосковных Котельников стали лауреатами премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Во вторник в торговом центре VEGAS прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье».

«Пять жителей Котельников стали лауреатами премии «Наше Подмосковье», - говорится в сообщении.

Ежегодные премии губернатора Московской области присуждаются за уже реализованные или реализуемые в настоящий момент социально-значимые проекты, направленные на развитие Московской области.Цель премии – поддержка и поощрение социальной активности и проявления гражданской позиции жителей Подмосковья.