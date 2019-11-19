РИАМО – 19 ноя. В Роскачестве рассказали, на что в первую очередь нужно обратить внимание, чтобы определить качество вина, так, если белое вино похоже по оттенку на осветленный яблочный сок, то, скорее всего, оно испортилось, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Обратить внимание в первую очередь необходимо на внешний вид, вкус и аромат алкогольного напитка. Насторожить должны хлопья или осадок, вино должно быть чистым и прозрачным, а также обладать естественным здоровым цветом с блеском», — говорится в сообщении.

Если у белого вина не светло-соломенный или бледно-золотистый цвет, а по оттенку оно напоминает осветленный яблочный сок, то, скорее всего, вино испортилось, окислилось.

Красное вино может быть как бледно-гранатового цвета, так и насыщенного рубиново-вишневого. Однако красное вино не может быть цвета вареной свеклы.

О низком качестве вина также говорят «мышиный» тон, оттенок цветной капусты или лука.

Кроме того, россиянам не рекомендуется покупать алкоголь через интернет.