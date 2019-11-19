РИАМО - 19 ноя. Столичные следователи проводят проверку частной клиники, где скончалась женщина, находящаяся в коме, ее не стали переводить в другую клинику из-за долгов за лечение, сообщается на сайте СК РФ.

Согласно сюжету одного из федеральных телеканалов, сотрудники частной клиники на западе Москвы ввели пациентку в медикаментозную кому, не дав родственникам разрешения перевести ее в другую клинику. Ее родственница утверждает, что сотрудники учреждения не выдали ее сестру из-за имеющейся задолженности по оплате медуслуг. Пока шли переговоры, пациентка умерла в больнице.

«Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – говорится в сообщении.