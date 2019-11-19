РИАМО - 19 ноя. Министерство энергетики РФ официально подтвердило готовность АО «Мособлэнерго» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, приказ опубликован на сайте ведомства и дает право получения паспорта готовности компании к отопительному периоду, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В рамках подготовительных работ АО «Мособлэнерго» завершило капитальный ремонт на 211,7 километра воздушных и кабельных линиях электропередачи. В порядок привели строительную часть 308 подстанций различного типа, также отремонтировано 116 единиц подстанционного оборудования, включая силовые трансформаторы», – говорится в сообщении.

Предприятие провело строительство и реконструкцию 210 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, введено свыше 84 мегавольт-ампер дополнительной трансформаторной мощности. На 100% укомплектован и прошел дополнительное обучение персонал компании, также подготовлена спецтехника, включая 66 передвижных дизельных электростанций общей мощностью более 12 мегаватт.

В филиалах АО «Мособлэнерго» провели 334 противоаварийных, 121 противопожарную тренировки, а также 60 тренировок по восстановлению электроснабжения в условиях низких температур.

Для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций на круглосуточном дежурстве в компании находится 65 бригад. При вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекаются 186 бригад, а при возникновении чрезвычайной ситуации формируется 251 бригада общей численностью более 1,5 тысячи человек.

Завершением подготовительной кампании ежегодно становится получение паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. Степень готовности компании оценивает министерство энергетики РФ в соответствии с представленными отчетными сведениями. Индекс готовности АО «Мособлэнерго» к предстоящей зиме на данный момент составляет максимальное значение – 1, что соответствует 100% готовности к прохождению осенне-зимнего периода.