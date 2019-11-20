РИАМО - 20 ноя. График и режим остановок некоторых пригородных поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги поменяется в среду из-за проведения работ по строительству железнодорожного моста через Москву-реку, сообщается на сайте АО «Центральная ППК».

«Из расписания выведут несколько пригородных поездов, курсирующих на участках Москва – Усово и Москва – Рабочий поселок», – говорится в сообщении.

Также в среду будет курсировать компенсационный автобус. Он будет отправляться в 00:10 от станции Кунцево (улица Алексея Свиридова) и доезжать до станции Усово (Одинцовский округ, Рублево-Успенское шоссе).

АО «Центральная ППК» просит планировать свои поездки в связи с изменением расписания пригородных поездов.