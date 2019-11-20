РИАМО - 20 ноя. Сотрудники центров госуслуг Москвы со среды отправятся в обход по квартирам москвичей и расскажут о программе капитального ремонта поликлиник, работники МФЦ будут приходить в специальной форме.

Работники МФЦ проинформируют жителей каждого района, где можно будет пройти обследование, и куда обращаться за медицинской помощью на время проведения работ. Специалисты придут с информацией о начале проведения ремонта к жителям 43 районов столицы.

Сотрудники МФЦ будут приходить как в будни – с 16:00 до 20:00, так и в выходные дни – с 11:00 до 18:00. Сотрудники офисов «Мои Документы» будут носить отличительные знаки – белые ветровки, красные сумки и бейджи. Подтвердить полномочия специалиста можно будет по телефону городской справочной службы.

Капремонт в первых 50 зданиях учреждений здравоохранения начнется в 2020 году.