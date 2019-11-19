РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В многоквартирном доме микрорайона Львовский Подольска меняют лифтовое оборудование, сдать работу планируют в первых числах декабря, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне »Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Львовский на улице Советская, дом №31 подрядная организация в рамках капитального ремонта многоквартирного дома меняет лифтовое оборудование», - говорится в сообщении.

Сдача работы планируется в первых числах декабря текущего года.