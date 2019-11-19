РИАМО - 19 ноя. Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей России, наивысший балл — 60,97 — набрала компания «Норильский никель», которая занимается производством драгоценных и цветных металлов, сообщается на сайте издания.

«Позиции в нем (в рейтинге) определялись исходя из двух основных критериев: что от компании получают ее сотрудники, и что она дает обществу — через, например, инвестиции в экологию или взносы в благотворительные фонды», - говорится в материале.

За «Норильским никелем» в рейтинге следует компания «Полюс» — золотодобывающее предприятие, на котором работают более 18 тысяч человек, оно получило 60,81 балла. В тройку лидеров также вошел «Газпромбанк». Результат – 60,45 балла. В лидеры компанию вывел уровень зарплат – по этому показателю она занимает первое место.

Лучшие условия труда, согласно данным Forbes, в компании «Яндекс», но по общему количеству баллов (58,15) предприятие занимает лишь четвертое место. На пятом месте с 55,71 балла расположилась компания Polymetal International, занимающаяся добычей золота, серебра и меди, которая по условиям труда заняла второе место.