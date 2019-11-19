РИАМО - 19 ноя. В районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы планируют построить три школы и три детских сада в рамках программы реновации, эти образовательные организации в сумме будут рассчитаны более чем на 1,5 тысячи мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Эти объекты смогут посещать не только дети из домов-участников программы реновации, но и со всего района. Таким образом, в указанных микрорайонах всегда будет достаточное количество мест в школах и детских садах», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что на первых этажах новых домов появятся магазины, аптеки, парикмахерские, кафе и другие предприятия сферы услуг. Во дворах оборудуют новые спортивные и детские площадки, территории для отдыха, которыми также смогут пользоваться жители всего района.

В микрорайоне 128 построят учебный комплекс на 400 мест, в составе которого запланирован детский сад на 200 мест. В микрорайоне 136 появится детский сад на 300 мест и учебный корпус на 300 мест на территории существующей школы. В проекты планировки на территории микрорайонов 137 и 138 заложено строительство новых школьных зданий на 400 мест и детского сада на 150 мест.

Также детские, спортивные площадки и зоны отдыха взрослых в домах, не вошедших в программу реновации, будут сохранены и благоустроены в соответствии с современными требованиями.

Как принять квартиру по реновации>>