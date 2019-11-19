РИАМО - 19 ноя. В Подмосковье прививки от гриппа сделали почти 2,5 миллиона человек, что составляет более трети населения, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Сейчас в Подмосковье уровни заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями не превышают пороговых значений. В циркуляции выявляются респираторные вирусы негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов и другие).

«В Московской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным оперативного мониторинга, привито более 2,488 миллиона человек (34,3% от населения), в том числе детей — 841915. За счет средств работодателей привито более 84 тысяч человек (3,4% от числа привитых)», — говорится в сообщении.

Сделать прививку против гриппа можно в медицинских организациях по месту прикрепления полиса обязательного медицинского страхования. Руководители организаций могут направить своих сотрудников на прививки по договору с медицинскими организациями, у которых есть соответствующая лицензия.

В Подмосковье также работают мобильные бригады вакцинации – в торговых центрах и на железнодорожных станциях.