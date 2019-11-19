РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. В подмосковном Подольске инвестор-застройщик ЖК «Народный» на улице Народная, 23 и ЖК «Московский» на улице Садовая, 3 ведет переговоры с новым инвестором, в связи с чем суд отложил решение о признании его банкротом, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

На днях в администрации Подольска состоялась встреча с инициативной группой граждан-соинвесторов строительства ЖК «Народный» на улице Народная, 23 и представителей инвестора-застройщика ООО «ГлавГрадоСтрой». По причине неисполнения своих обязательств инвестором-застройщиком в рамках судебных разбирательств администрацией Подольска подано заявление в Арбитражный суд Московской области о признании ООО «ГлавГрадоСтрой» банкротом. В настоящее время решение отложено в связи с рассмотрением апелляционной жалобы кредитора.

«Представитель инвестора-застройщика уведомил собравшихся о проведении переговоров с новым инвестором ООО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» с целью завершения строительства объектов, застройщиком которых является ООО «ГлавГрадоСтрой». В том числе ЖК «Народный» на улице Народная, 23, и ЖК «Московский» на улице Садовая, 3, корпуса 1А и 1Б», - говорится в сообщении.

Заместитель главы администрации городского округа Подольск по строительному комплексу Петр Гапонов отметил необходимость проведения совещания в министерстве жилищной политики Московской области с потенциальным инвестором ООО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», предложенным ООО «ГлавГрадоСтрой». Это нужно для того, чтобы определить дальнейший алгоритм действий по завершению строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

Жилой дом на улице Народная, 23, является приоритетным при направлении инвестиционных средств в целях завершения строительства в сравнении с другими недостроенными объектами.