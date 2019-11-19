РИАМО - 19 ноя. Новые канализационные трубопроводы, протяженность которых составит 2,72 километра, планируют продолжить в Новомосковском округе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Строительство данных трубопроводов необходимо для увеличения пропускной способности существующей канализационной сети. Оно будет вестись за счет средств инвестора - АО «Мосводоканал», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

Она добавила, что площадь проектируемой территории составляет 10,03 гектара, протяженность новых трубопроводов - 2,72 километра.

Проект планировки территории для строительства канализационных трубопроводов от КНС «Крекшино-2» согласовали и одобрили на заседании Москомстройинвеста 14 ноября.

Прокладка канализационных трубопроводов предусмотрена в рамках проекта реконструкции очистных сооружений «Крекшино».