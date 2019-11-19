РИАМО - 19 ноя. В деревне Раздоры Одинцовского округа Подмосковья 23 ноября в 10:00 в парке «Раздолье» пройдет фестиваль народного творчества, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Гости увидят праздничный концерт, поучаствуют в русских забавах для детей и взрослых, познакомятся с товарами народного промысла, а также продегустируют вкусные и натуральные блюда. В рамках фестиваля состоятся творческие мастер-классы различной тематики и выставка картин Лали Моляковой», — говорится в сообщении.

На электричке на фестиваль можно добраться доехав до станции Раздоры на участке Москва – Усово Белорусского направления Московской железной дороги.

На фестиваль также можно приехать на автобусе или маршрутке, которые курсируют по Рублево-Успенскому шоссе до станции «Раздоры». Дальше надо будет пройти пешком около 15-20 минут по Рублевскому проезду.