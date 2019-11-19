РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 ноя. В подмосковных Люберцах разыскивают 71-летнюю Нину Любимову, местонахождение которой неизвестно с 17 ноября, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «Вконтакте».

«Пропала Нина Михайловна Любимова 1948 года рождения. С 17 ноября 2019 года ее местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Рост женщины 160 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы седые, серые глаза. Предположительно была одета в синий плащ, черные колготки, черные или коричневые ботинки и черный берет.

Волонтеры спасательного отряда «Лиза Алерт» просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».