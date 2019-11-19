РИАМО - 19 ноя. В 2020 году в рамках программы «Светлый город» наружное освещение планируют обустроить на 539 объектах, модернизируют более 13 тысяч уличных светильников, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Для реализации проекта «Светлый город» в 2020 году государственной программой «Формирование современной комфортной городской среды» предусмотрено финансирование в размере 1,7 миллиарда рублей. В рамках реализации программы в 2020 году планируется устройство наружного освещения на 539 объектах в 47 ОМСУ, из них: 433 улицы, 50 дворовых территорий, восемь скверов, 48 объектов архитектурно-художественной подсветки», — говорится в сообщении.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, в следующем году в рамках проекта «Светлый город» планируется модернизировать 13397 светильников наружного освещения, 6962 опоры с протяженностью линий наружного освещения в 436 километров. В шести городских округах планируется установить архитектурно-художественное освещение на 48 объектах – это Дмитровский округ, Зарайск, Клин, Коломенский, Сергиево-Посадский округа, Серпухов.

Критериями выбора объектов архитектурно-художественной подсветки для включения в проект «Светлый город» 2020-2022 годов являются: туристический поток, территории благоустройства в 2018-2022 годах, количество объектов культурного наследия.

В этом году работы по программе «Светлый город» запланированы в 44 муниципальных образованиях, в 26 из которых работы уже завершены. Это Балашиха, Богородский, Волоколамский округа, Воскресенск, Восход, Дмитровский округ, Егорьевск, Жуковский, Истра, Кашира, Котельники, Красногорск, Краснознаменск, Лосино-Петровский, Можайский округ, Протвино, Пущино, Реутов, Рузский округ, Серебряные Пруды, Солнечногорск, Чехов, Шатура, Электросталь, Ленинский округ.

Проект «Светлый город» реализуется в Подмосковье с 2017 года. Он направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.