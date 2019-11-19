РИАМО - 19 ноя. Минэкологии Подмосковья привлекло к ответственности металлопереработчиков в Солнечногорске за сжигание отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора вынесли постановление об административном правонарушении, совершенном в городском округе Солнечногорск компанией «Втортехмикс», которая занимается сбором и переработкой металлолома вблизи деревни Поярково.

«В ходе административного расследования по материалам проверки Солнечногорской городской прокуратуры установлено, что в арендуемом компанией помещении выявлены признаки сжигания отходов, в том числе оплетки электрических кабелей и древесных остатков», – говорится в сообщении.

По итогам расследования компания-нарушитель и один из ее руководителей оштрафованы на общую сумму 110 тысяч рублей.

Это не первое нарушение природоохранного законодательства, совершенное в Пояркове. Ранее специалисты Минэкологии совместно с сотрудниками полиции задержали здесь три грузовика, с которых сбрасывались строительные отходы. Организаторов незаконной свалки оштрафовали.