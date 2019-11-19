РИАМО - 19 ноя. На Егорьевском шоссе завершены строительно-монтажные работы по устройству линий освещения, они появятся в четырех муниципальных образованиях, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На сегодняшний день на 12 участках Егорьевского шоссе завершены строительно-монтажные работы и устройство навесного провода для передачи электроэнергии. В ближайшее время специалисты приступят к устройству светильников и проведут пробный запуск освещения. Ввод в эксплуатацию линий освещения будет осуществлен после заключения контрактов на поставку электроэнергии», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Новые линии появятся в четырех муниципальных образованиях. В Люберцах освещение появится на четырех участках в районе населенных пунктов Осеченки, Шмеленки, Лесозавод. В Раменском округе новая линия пройдет у деревни Обухово. В городских округах Егорьевск и Шатура освещение появится вблизи населенных пунктов: Станинская, Семеновская, Юрцово и Шарапово, Бармино, Самойлиха. До конца года освещение установят еще на 13 километрах Егорьевского шоссе.

При строительстве новых линий используются металлические оцинкованные опоры, которые будут оснащены светодиодными светильниками, отличающимися более продолжительным сроком службы, экономичностью и лучшими световыми качествами.

Всего в этом году построят освещение на 120 участках дорог длиной порядка 320 километров.