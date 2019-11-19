РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 ноя. Областной фестиваль детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» торжественно открыли в среду в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«30 лет назад прошел первый фестиваль «Юные таланты Московии». Начинался он с простых конкурсов, а сейчас включает в себя 43 мероприятия научно-технической и художественной направленности», – сказала первый заместитель областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Ирина Калиш.

Она отметила, что первым этапом для каждого творческого коллектива и индивидуального исполнителя становятся конкурсы в муниципальных районах и городских округах. Победителей приглашают на областной этап. Лауреаты областного фестиваля участвуют во всероссийских и международных конкурсах.

«Ежегодно в конкурсе участвуют около 50 тысяч обучающихся. Выдающиеся участники выдвигаются на присуждение именной стипендии губернатора Московской области Андрея Воробьева», - добавляется в материале.

В рамках фестиваля в фойе Дворца культуры «Подмосковье» прошла выставка по моделированию – ребята представили свои проекты по робототехнике, ракетостроению и авиастроению, а на сцене выступили лучшие эстрадные и хореографические коллективы региона.