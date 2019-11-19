РИАМО - 19 ноя. Заказчикам Подмосковья рассказали о переводе подсистемы Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ) по 223-ФЗ на новую технологическую платформу версии 2.0, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

ЕАСУЗ работает в Московской области более 5 лет. Функционал ЕАСУЗ позволяет обеспечить мониторинг и контроль всех этапов — от стадии планирования до исполнения контрактов.

«В ноябре 2019 в эксплуатацию запущена новая платформа ЕАСУЗ 223-ФЗ версии 2.0, которая дает возможность заказчикам намного быстрее заполнять информацию и сокращать трудозатраты. Важно отметить, что новая платформа позволяет заходить в ЕАСУЗ с любого устройства», — говорится в сообщении.

Разработана и внедрена интерактивная база знаний: кликнув на ошибку, пользователь узнает, как решить возникшую проблему, что позволит сократить количество обращений в службу технической поддержки.

Также в ЕАСУЗ 223-ФЗ версии 2.0 интегрирован справочник классификатора объектов закупок Московской области (КОЗ).

Для удобства пользователей на канале на YouTube размещены видеоинструкции по работе с системой.