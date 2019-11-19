РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 19 ноя. Мастер-класс по приготовлению пиццы провели для пенсионерок в подмосковных Котельниках в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В рамках проекта «Активное долголетие» в Котельниках во вторник прошел еженедельный кулинарный мастер-класс.

«При поддержке ресторана «Иль Патио» участницы проекта отправились знакомиться с итальянской кухней. Жительниц старшего возраста встретил шеф-повар Андрей, который рассказал все тонкости приготовления главного блюда итальянцев – пиццы», – говорится в сообщении.

Также участницы мастер-класса научились готовить правильное тесто для основы пиццы.

С 10 июня 2019 года в Подмосковье реализуется программа «Активное долголетие», которая направлена на поддержку здорового образа жизни пожилых людей. Пенсионеры Московской области смогут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, включенные в данную программу, а также бесплатно ездить на экскурсии. Присоединиться к программе могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет.