РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 ноя. Выставка «Школа акварели Сергея Андрияки. Мастер и ученик» откроется в Подольском выставочном зале 22 ноября, ее можно будет посмотреть до 15 декабря, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Выставка «Школа акварели Сергея Андрияки. Мастер и ученик» откроется в Подольском выставочном зале в пятницу, 22 ноября. В экспозиции будут представлены произведения Народного художника России Сергея Андрияки и работы учащихся «Школы акварели», художественным руководителем которой является сам мастер. Экспозиция продлится до 15 декабря 2019 года», – говорится в сообщении.

Много лет «Школа акварели» активно развивает программу передвижных выставок «Мастер и ученик», благодаря которой жители других городов знакомятся с творчеством известного художника. За последние восемь лет выставки с огромным успехом прошли более чем в 100 крупных городах Центральной России, Поволжья, Урала, Западной Сибири и Республики Беларусь.

В стенах Подольского выставочного зала будет представлено более 100 работ. Экспозиция интересна тем, что наряду с произведениями Андрияки разместят работы художников-педагогов и учащихся «Школы акварели», выполненные в разных живописных и графических техниках.

На выставке можно будет проследить все этапы обучения: от карандашного рисунка до сложных работ в технике многослойной акварели. Школа является уникальным местом, где традиции этой техники бережно хранятся и передаются следующим поколениям художников.

Жителей и гостей Подольска приглашают познакомиться с пейзажами и натюрмортами, портретами и жанровыми сценами, выполненными в технике легкой, пронизанной солнечным светом акварельной живописи. Выставка будет проходить в Подольском выставочном зале по адресу: проспект Ленина, дом №113/62.