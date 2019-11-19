РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Железнодорожный переезд в микрорайоне Коренево поселка Красково подмосковных Люберец не будут закрывать, его приведут в нормативное состояние, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Восемнадцатого ноября начался демонтаж переезда в Кореневе. Жители выступили против закрытия, так как дорога через него является единственной транспортной артерией к ряду домов. А уже во вторник состоялось выездное совещание, участники которого совместно с представителями РЖД рассмотрели вопросы дальнейшей работы железнодорожного переезда в поселке.

«По итогам совещания со стороны ОАО «РЖД» принято решение об отказе от перекрытия данного переезда. Он будет работать и дальше. Совместными усилиями администрации округа и ОАО «РЖД» переезд будет приведен в нормативное состояние», - сказал начальник управления транспорта и организации дорожного движения администрации округа Сергей Плитов.

Он уточнил, что ОАО «РЖД» обязуется провести ремонтные работы дорожного покрытия внутри железнодорожных путей. В свою очередь, администрация округа будет держать на контроле качество содержания дорожного покрытия на отрезке до железнодорожного переезда.