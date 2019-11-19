РИАМО (МЫТИЩИ) – 19 ноя. Вопросы профилактики детского травматизма обсудили во вторник на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мытищах, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

«Одна из наиболее актуальных задач, которая решается в образовательных учреждениях городского округа Мытищи – это организация предупредительно-профилактических мероприятий по недопущению несчастных случаев с участием обучающихся и воспитанников, принятие мер по предупреждению гибели и травматизма детей. Вопрос профилактики детского травматизма находится под постоянным контролем специалистов управления образования», – сказала главный аналитик управления образования горокруга Наталья Панова.

Она добавила, что вопросы профилактики детского травматизма постоянно освещаются специалистами управления на совещаниях с руководителями образовательных учреждений. Сотрудники школ, детских садов, учреждений дополнительного образования в соответствии с требованиями действующего законодательства проходят инструктажи и обучения по охране труда для обеспечения безопасного пребывания детей в образовательном учреждении.

Также по материалам дела с несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к административной ответственности, проведена разъяснительная работа о недопустимости совершения действий, ставших основанием для применения меры воздействия и правовых последствий их совершения. По остальным административным правонарушениям назначены административные наказания.

В соответствии с Федеральным законом от 26.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» организовано проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и родителями.