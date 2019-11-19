РИАМО - 19 ноя. Свыше 65 тысяч просмотров портала долевого строительства зафиксировано в Подмосковье, сейчас на портал вынесено 1808 объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Информационный портал объектов долевого строительства, где граждане онлайн могут получить данные о строящихся многоквартирных жилых домах, запустили с начала лета 2019 года.

«Каждый житель может найти информацию как о строительно-монтажных работах на объекте, так и в случае банкротства застройщика контакты конкурсного управляющего, и ссылки на решения арбитражных судов», – говорится в сообщении.

Кроме этого, в разделе вопрос-ответ добавлена вся необходимая правовая информация, а по телефонам горячей линии можно дать свои замечания и предложения по развитию портала.

«Сейчас на портал долевого строительства вынесено 1808 объектов. Статистика показывает высокий интерес граждан, зафиксировано более 13 тысяч пользователей. Наша основная задача – дальнейшее развитие портала с целью наполнения его сведениями, которые бы ответили гражданам на все вопросы относительно долевого строительства», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.