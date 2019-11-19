РИАМО – 19 ноя. Конфликт между сотрудником Федеральной службы безопасности и двумя неизвестными в заведении «Винный базар» на Пречистенской набережной, по предварительным данным, начался гораздо раньше, чем зафиксировали видеокамеры бара, сообщает РЕН ТВ.

Капитан спецназа ФСБ стоял у барной стойки и, по всей видимости, он закрывал счет. В этот момент к нему подошли двое агрессивно настроенных мужчин, причем градус конфликта накалился до предела практически мгновенно. Неизвестные набросились на силовика и начали его избивать.

«Позже капитана доставят в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. А вот, что было до этого: разговор на повышенных тонах начался еще внутри заведения. Двое крепких товарищей подошли первыми и начали задавать какие-то вопросы. Началась потасовка, но хулиганов попросили хотя бы выйти на улицу», – говорится в сообщении.

После расправы над мужчиной злоумышленники скрылись на черном Mercedes-Benz. Сейчас их разыскивают полицейские.

Сотрудник получил серьезные травмы головы и на данный момент находится в госпитале.

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