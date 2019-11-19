РИАМО - 19 ноя. Пять новых автомобилей скорой медицинской помощи во вторник прибыли в расположение Видновской станции, машины оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких и ингаляционного наркоза, дефибриллятором, электрокардиографом и другим оборудованием, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского района.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 18 ноября вручил шесть комплектов ключей от новых машин скорой помощи заведующим филиалами Московской областной станции скорой медицинской помощи.

«В среднем в сутки в диспетчерской станции скорой помощи принимают от 150 до 200 вызовов. Ежесуточно на линии работает от 11 до 13 бригад, теперь их станет больше. Три автомобиля будут направлены на дополнительное обслуживание жителей Дрожжина, Развилки и Молокова», — говорится в сообщении.

Машины оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких и ингаляционного наркоза, дефибриллятором, электрокардиографом, пульсоксиметром, монитором для анестезиологии и интенсивной терапии, а также средствами связи ГЛОНАСС.

Машины были поставлены в Ленинский городской округ в том числе благодаря обращению в министерство здравоохранения Московской области неравнодушных граждан, врачей, депутатов и предпринимателей. Среди них: @doc_timur (Тимур Асанов), Василий Осокин, @id12378404 (Татьяна Ершова), @id569723149 (Владимир Градов), @id486434849, (Земфира Морозова).