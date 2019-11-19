РИАМО – 19 ноя. Из обычных продуктов, которые есть на каждой кухне, можно приготовить маску для волос, которая убережет их от излишней жирности из-за ношения шапки, сообщает aif.ru.



«Если волосы салятся из-за шапки, попробуйте такие средства: мякиш черного хлеба смочите водой и растолките в кашицу. Нанесите хлебную массу на голову, а через 30 минут смойте. Ополосните волосы водой, подкисленной лимонным соком», - отмечает издание.



Другой вариант маски таков: поллитра кефира обычной жирности необходимо смешать с одной столовой ложкой овсяных хлопьев. Когда хлопья набухнут, маску следует нанести по всей длине волос и оставить на 30 минут. После мытья волосы надо ополоснуть столовым уксусом, наполовину разбавленным водой.



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