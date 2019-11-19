РИАМО - 19 ноя. Двенадцать социальных проектов из 88, представленных жителями Реутова на соискание премии губернатора «Наше Подмосковье», стали победителями ежегодного конкурса, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации муниципалитета.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил первых победителей во время торжественной церемонии награждения лауреатов премии «Наше Подмосковье» в Vegas City Hall. Премия была учреждена в 2013 году. Она присуждается за социальные проекты, направленные на развитие региона.

«В число победителей ежегодной премии социальных проектов «Наше Подмосковье» 2019 года вошли молодежное объединение «Angels» (в рамках Семейного православного клуба «Божья коровка»), писательница Наталья Мозерова с проектом «Путешествие в сказку», педагог Анна Павленко, организовавшая бесплатные занятия танцами для всех желающих, Виталий Широченко, открывший столярную студию, которая объединила творческих представителей различных поколений», - говорится в сообщении.

Премию также получили организатор союза помощи многодетным и приемным семьям «МЫ» Алексей Парамонов, автор творческих методик для детей инвалидов и маленьких пациентов онкоцентра Екатерина Соловьева, Ольга Парамонова с проектом по реабилитации больных детей «Ты можешь», постоянная ведущая бесплатных тренировок на функциональных петлях Марина Сасс, организатор школы студенческого актива Ильнур Сафин, автор проекта «Активное долголетие для себя и других» Людмила Борзенкова.

Особо были поддержаны патриотические проекты председателя совета ветеранов Реутова Валерия Нечая «Живые свидетели войны», в рамках которого был издан фотоальбом с именами фронтовиков, живущих и живших в Реутове, и руководителя поискового отряда «Батальон» Юлии Кузнецовой «Незабытая война - незабытые судьбы».

Победителей поздравил глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

«Искренне поздравляю всех, принявших участие в благородном деле. Ведь этот глобальный проект объединил по-настоящему неравнодушных, заботливых и внимательных людей. Инициативу Андрея Юрьевича Воробьева поощрять тех, кто делает добрые дела в Подмосковье, трудно переоценить. Номинантами премии становятся люди, которые уже сделали добро, не думая ни о деньгах, ни о славе, ни о грамотах, ни о самой премии. И это - по-настоящему важно!» - сказал Каторов.