РИАМО – 19 ноя. Кредитный рейтинг на уровне ruA (EXP) присвоило агентство «Эксперт РА» облигационному займу серии 001P-01, который планирует выпустить АО «ХК «Новотранс», ранее кредитоспособности «Новотранса» присвоили рейтинг на уровне ruA, сообщает Росбалт.

«При этом в холдинговой компании подчеркнули, что рейтинг облигационного займа присвоен впервые и «отражает всю существенную информацию о компании, имеющуюся у агентства», — говорится в сообщении.

По выпуску облигационного займа не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство. «Эксперт РА» установило паритет между текущим рейтингом эмитента «Новотранса» (ruA) и облигациями серии 001P-01.

В августе «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Новотранса» на уровне ruA со стабильным прогнозом. Холдинговой компании впервые присвоили долгосрочный кредитный рейтинг.