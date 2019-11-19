РИАМО - 19 ноя. В Мещанском районе Москвы построят детский сад с языковым уклоном, проект будет реализован по программе «Объект образования за рубль», говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Нежилое здание, которое расположено по адресу: Пушкарев переулок, дом 4, строение 1, выставили на аукцион. Компания ООО «Алигранд» стала победителем торгов и теперь имеет право аренды на 49 лет. На месте нежилого дома появится детский сад с языковым уклоном.

«Арендатором нежилого здания общей площадью 752,5 квадратных метра, предназначенного для открытия детского сада, стала компания ООО «Алигранд», в ходе торгов инвестор предложил наибольшую цену за объект в размере более 27,138 миллиона рублей, что в три раза выше начальной цены», - сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Договор аренды на 49 лет заключат с победителем аукциона. После того, как все требования программы «Объект образования за рубль» будут выполнены, включая проведение ремонтных работ и выполнение образовательных нормативов, инвестора переведут на ставку аренды 1 рубль за 1 квадратный метр в год.

Здание имеет очень удобное расположение и находится в шаговой доступности от метро «Трубная».