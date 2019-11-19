РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 ноя. Полицейские задержали 25-летнего жителя столицы по подозрению в краже ноутбука из квартиры в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу Красногорск.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило заявление от местного жителя о краже ноутбука из его квартиры, расположенной в одном из домов на Павшинском бульваре. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее не судимый 25-летний житель Москвы. По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.