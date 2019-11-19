РИАМО - 19 ноя. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ направило в суд уголовные дела в отношении замначальника управления регулирования перевозок Росавиации и его посредника, который ранее также являлся сотрудником Росавиации, они обвиняются во взяточничестве, сообщается на сайте СК России.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» частей 5, 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки), а также пунктом «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере) и пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки)», - говорится на сайте.

Следствием установлено, в 2017-2018 годах заместитель начальника управления регулирования перевозок Росавиации ежемесячно получал взятки как лично, так и через посредника. Денежные средства поступали от представителей ЗАО «Стримлайн ОПС», ООО «Авиакомпания «Авиастар-ТУ», ООО iFly за одобрение заявок на выполнение полетов по России и за рубежом. Общая сумма взяток превысила 4 миллиона рублей.

В настоящее время уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Суд уже рассмотрел уголовное дело за дачу взятки должностному лицу в отношении генерального директора ООО iFly. Ему назначено наказание в виде 3,6 года лишения свободы условно и штрафа в размере более 6 миллионов рублей.

Кроме того, завершено расследование дела в отношении представителя ЗАО «Стримлайн ОПС», который обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 3 статьи 291.1, пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Уголовное дело направлено в суд.