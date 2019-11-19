РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 ноя. В подмосковных Котельниках закупят более 10 тонн холодного асфальта для оперативного устранения аварийно-опасных ям, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

18 ноября сотрудники администрации городского округа Котельники провели анализ возникновения аварийных ям на дорогах, основываясь на данные за предыдущие года.

«По итогам проведенного анализа было принято решение закупить более 10 тонн холодного асфальта для оперативного устранения аварийно-опасных ям на дорогах общего пользования в зимний период», - говорится в сообщении.

Анализ, проведенный отделом дорожного хозяйства, основан на данных о проделанной работе за текущий год. На территории Котельников в 2019 году было устранено порядка 360 ям. Работа в данном направлении проводится на постоянной основе.