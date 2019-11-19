РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 ноя. 12 жителей Королева стали лауреатами премии губернатора «Наше Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Во вторник состоялось торжественное награждение победителей традиционной премии губернатора «Наше Подмосковье». В этом году все лауреаты получили одинаковые премии по 180 тысяч рублей.

«Всего из Королева было подано более 400 проектов, из них 12 стали победителями. Конкурсная комиссия особо отметила проект «Чистые игры» Николая Кузнецова, посвященный раздельному сбору мусора. Проект реализуется с 2014 года и за это время стал уже международным», – говорится в сообщении.

Губернаторская премия «Наше Подмосковье» учреждена в 2013 году. Она присуждается за социальные проекты, направленные на развитие региона.