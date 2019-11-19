РИАМО – 19 ноя. Росстат разработает концепцию работы с большими данными и будет активно использовать их во время Всероссийской переписи населения 2020 года, говорится в сообщении оргкомитета переписи-2020.

«Цифровая перепись де-факто становится стандартом для многих стран мира. В раунде переписей 2020 года более 85% европейских стран планируют использовать планшеты и электронные анкеты. Еще одно перспективное и активно развивающееся направление – работа с большими данными, в том числе для сбора социально-демографической статистики. И Россия активно включается в этот процесс», – сказал глава Росстата Павел Малков в ходе международной конференции «Цифровая повестка для статистики: оперативность, качество и открытость» в Москве.

Малков напомнил, что в настоящее время одним из приоритетов для Росстата является проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, в ходе которой тоже планируется использование больших данных.

«В рамках проведения переписи 2020 года Росстат будет активно использовать большие данные. В первую очередь, мы ориентируемся на данные операторов мобильной связи. Они позволят нам уточнить и проверить корректность информации, собранной в ходе переписи через портал «Госуслуги» и переписчиками», – отметил Малков.

Руководитель Росстата подчеркнул, что проект носит экспериментальный характер и направлен на повышение качества данных, собираемых в ходе переписей.

«Пока нет точного понимания, что мы получим на выходе. Это именно эксперимент, который позволит нам посмотреть, какие данные мы можем получить из традиционных источников, какие из альтернативных, и какие выводы на основе их сопоставления можем сделать», – добавил Малков.

По его словам, в настоящее время в Росстате идет активная работа над комплексной концепцией применения больших данных в статистике.

«Мы знаем все про большие данные, но пока не научились использовать все их преимущества. Отдельные успешные проекты чередуются с неудачными экспериментами. Учась на своих и чужих ошибках, Росстат создает концепцию применения больших данных в статистике», – сказал Малков, уточнив, что документ увидит свет через несколько месяцев.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.