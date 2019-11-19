РИАМО – 19 ноя. На Земле 21-22 ноября ожидается магнитная буря, после этого геомагнитное поле быстро успокоится, сообщается на сайте «Метеовести».

«Уже сегодня геомагнитное поле станет неустойчивым, а завтра потоки солнечного ветра взбудоражат околоземное космическое пространство, делая магнитосферу нашей планеты возмущенной. Ну а в четверг-пятницу, 21-22 ноября, возможно образование и развитие магнитных бурь класса G1 – малой интенсивности», — говорится в сообщении.

Во время магнитной бури не исключены сбои в работе энергетических систем, могут быть затруднены радиосвязь и управление космическими аппаратами. В высоких широтах возможно образование полярных сияний. У метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие.

Однако 23-26 ноября геомагнитное поле уже будет неустойчивым, а после перейдет в спокойную фазу, которая должна продлиться до середины декабря.

Предыдущая магнитная буря на Земле произошла 25-26 октября.